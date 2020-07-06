24-летний футболист навестил друзей и утонул

Бывший футболист английского «Ноттингем Форест» Деррик Отим погиб в США. Об этом сообщает ESPN.

24-летний спортсмен навещал своих друзей в Северной Каролине. Он утонул в водохранилище Кеойи недалеко от пирса. «Ноттингем Форест» подтвердил гибель своего экс-игрока. Местные власти приступили к расследованию.

Отим тренировался в академии британского клуба, после чего перебрался в США. Спортсмен обучался в Университете Ксавье.

Бывший партнер Отима по команде Мэтти Кэш выразил соболезнования в связи с утратой. «Не могу поверить, что пишу это. Такой классный парень, всегда вызывал улыбку у окружающих», — признался он.

В июне стало известно, что погиб грузинский футболист Георгий Шакарашвили. Его тело обнаружили спустя четыре дня после пропажи. В последний раз живым спортсмена видели на вечеринке.

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