21-летний футболист запустил воздушного змея и получил смертельный удар током

Футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Силва погиб от удара током во время игры с воздушным змеем в Сан-Паулу. Об этом сообщает The Sun.

Змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач. Таким образом, спортсмен получил смертельный удар током. Клуб выразил соболезнования родственникам в связи с гибелью игрока и назвал произошедшее «ужасным инцидентом».

Силва выступал за «Индепендьенте» — клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии. Футболист играл на позиции левого защитника.

В 22 матчах за клуб Силва отметился шестью забитыми мячами. Он считался мастером штрафных ударов.

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