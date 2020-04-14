22-летний футболист умер на сеансе физиотерапии

Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.

О смерти спортсмена стало известно 13 апреля. По информации Globo Esporte, Кортес почувствовал себя плохо время сеанса физиотерапии и скончался. Точные причины и другие обстоятельства произошедшего не называются.

Уточняется, что в последнее время Кортес восстанавливался после травмы колена. Кроме того, перед стартом сезона футболист прошел все необходимые медицинские обследования, и хронических заболеваний, несовместимых со спортом, у него выявлено не было.

«Гуарани» выступает во втором по силе бразильском дивизионе. Он, как и большинство футбольных лиг мира, остановлен из-за пандемии коронавируса.

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