19-летний футболист устроил пикник с друзьями и погиб

19-летний грузинский футболист Георгий Шакарашвили погиб после встречи с друзьями. Об этом сообщается на странице в Facebook Службы по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

19 июня Шакарашвили вместе с друзьями выехал на пикник под городом Мцхета и пропал. Родители спортсмена обратились в полицию, после чего началась поисковая операция. На месте работали 70 спасателей, в том числе группа дайверов. Через четыре дня тело футболиста было найдено.

Шакарашвили — воспитанник академии клуба «Сабуртало».

22 июня британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии во время соревнований No Limits Trackdays. Отмечалось, что Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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