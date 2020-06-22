25-летний гонщик погиб во время соревнований

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в возрасте 25 лет в результате аварии во время на соревнований No Limits Trackdays. Об этом сообщает The Sun.

О смерти спортсмена стало известно 21 июня. Уточняется, что Годфри столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался несмотря на то, что ему была оказана немедленная медицинская помощь. Второй участник аварии также получил серьезные повреждения, но выжил и был доставлен в больницу.

Старт проходил в пригороде английского Лестера. Годфри выступал в британской серии мотогонок в классе «Супербайк». Организаторы гонки выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

В мае сообщалось о смерти 24-летнего футболиста французского клуба «Фуриани Альяни» Жордана Диакисе. Причина не называлась.

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