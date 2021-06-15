Появились подробности исчезновения отдыхавшей на озере российской пары туристов

Трехлетний мальчик, выживший после суток нахождения в лодке, найденной на озере Ханка в Приморском крае, очнулся и объяснил, что его родители утонули. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Три дня ребенок находился в реанимации с сильным переохлаждением, сейчас его перевели в обычную палату. Мальчик объяснил, что видел, как мать тонула и просила нажать на кнопку, чтобы выключить мотор лодки. Последние слова его родителей были о том, как вести себя в ожидании помощи.

Родителей мальчика продолжают искать полиция и волонтеры, акваторию озера осматривают пять маломерных судов. Мужчина и женщина были опытными туристами, что именно произошло на воде, неизвестно.

По версии следователей, супружеская пара с сыном отправились в плавание на надувной лодке с мотором, но попали на мель, от сильного удара пассажиры вылетели за борт и не смогли подняться обратно.

10 июня семья из трех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера недалеко от села Камень-Рыболов. На следующий день местные жители, не обнаружив туристов в разбитом лагере, начали поиски. В семи километрах от места привала они нашли надувную лодку с оторванным мотором, в ней находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.