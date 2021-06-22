Появились подробности смертельного нападения медведя на туристов в нацпарке

Появились подробности смертельного нападения медведя на туристов в национальном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. Их публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Погибший 16-летний подросток был местный жителем, который помогал туристам в походах за вознаграждение. Мальчик принес им продукты из ближайшего населенного пункта, но на обратном пути встретил медведя. Двое мужчин из числа туристов пошли в лес на поиски пропавшего, но застали медведя, который уже растерзал тело мальчика.

Хищник заметил туристов и бросился на них, одному мужчине удалось убежать, второй был вооружен ножом и сумел отбиться, получив ранение. Позже спасатели нашли след животного и застрелили его, а туристическую группу вывели из леса.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на озере Медвежье. О нападении животного рано утром сообщили сотрудники полиции, которые вызвали спасателей. Медведь набросился на туристическую группу, в результате чего умер 16-летний ребенок. По факту нападения Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.