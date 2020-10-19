Рысь напала на ребенка в Подмосковье

В Истринском районе Московской области рысь напала на ребенка. Родители пострадавшей девочки утверждают, что хищник сбежал от их соседа по коттеджному поселку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, инцидент произошел несколько дней назад. 14-летняя девочка вышла на прогулку с собакой, пока родители были на работе. В какой-то момент на питомца школьницы набросилось дикое животное. Девочка попыталась вырвать из лап животного собаку, в результате чего рысь прокусила ей руку. Крик школьницы услышал сосед.

«Ребенок теперь очень сильно напуган, она боится выходить из дома. Ей назначили уколы от бешенства, потому что мы не знаем, есть ли у кошки прививки», — рассказала изданию мать девочки. Родители пострадавшей написали заявление в полицию. Они намерены добиваться, чтобы хозяина рыси оштрафовали, а само животное забрали в питомник или заповедник.

В региональной прокуратуре назначили проверку по факту сообщения о нападении рыси, сообщает ТАСС.

Ранее медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в подмосковном Реутове. Пострадавшим ребенком оказался 12-летний сын дрессировщика. Врачи оказали ребенку помощь и зашили все раны. На данный момент его здоровью ничто не угрожает.