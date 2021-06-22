Подросток умер при нападении медведя на туристов в нацпарке

Медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» на юге Красноярского края, в результате инцидента погиб подросток. Еще один человек пострадал, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел на озере Медвежье. О нападении животного рано утром сообщили сотрудники полиции, которые вызвали спасателей. Медведь набросился на туристическую группу из 13 человек, в результате чего умер 16-летний ребенок.

На месте происшествия работают четыре спасателя Сибирского регионального поисково-спасательного центра (ПСП «Горный»). Пострадавшего человека и оставшихся туристов выводят с маршрута специалисты. На место инцидента также выехала следственно-оперативная группа. По факту нападения Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия проводит проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов умер в больнице после нападения медведя. Медики рассказали, что травмы мужчины оказались слишком серьезными.