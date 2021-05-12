Собравшегося рубить лес россиянина растерзал медведь

В Тегульдетском районе Томской области в лесу найдено тело мужчины, которого убил медведь, сообщает телеканал ТВ2.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной гибели стало нападение дикого зверя. В следственном комитете журналистам рассказали подробности трагедии — погибший был местным предпринимателем, собиравшимся рубить деревья. 30 апреля он с коллегами и работником лесничества выехал в лес, чтобы подобрать участки для рубки. Бизнесмен отделился от группы и столкнулся с медведем. Судя по телесным повреждениям, мужчина оказывал активное сопротивление зверю, прежде чем был растерзан.

Руководитель следственного отдела СК СУ России по Тегульдетскому и Зырянскому районам Анатолий Балагура добавил, что в местных лесах развелось слишком много медведей, и один из способов уменьшить их число — снизить стоимость лицензии на отстрел с нынешних трех тысяч рублей. «Как охотник, я не понимаю, почему лицензия на медведя стоит дороже лося. Медведей у нас уже много лет как перенаселение. Они наносят очень много вреда, калечат людей и убивают много того же лося», — сказал Балагура.

В сентябре прошлого года на Камчатке дикий медведь изувечил туристку из Москвы. Во время привала на сплаве туристка не послушала рекомендацию гида, ушла в лес и там наткнулась на зверя. Медведь нанес серьезные раны на голове и руках девушки.