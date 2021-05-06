Принца заподозрили в убийстве крупнейшего медведя в Европе

Неправительственные организации заподозрили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя в Румынии, который, вероятно, также был крупнейшим представителем своего вида в ЕС, пишет «Би-би-си».

С обвинениями выступили представители румынской экологической группы Agent Green и австрийской VGT.

Согласно данным Agent Green, румынское ведомство окружающей среды вручило монаршей особе разрешение на охоту на медведицу, причинившую ущерб фермерам населенного пункта Ойдула. Однако по неизвестной причине в марте принц убил медведя, обитавшего в лесной чаще и не приближавшегося к местным жителям.

В пресс-релизе организации указали, что животное по кличке Артур умерло в охраняемом заповеднике в Карпатах. Медведю было 17 лет и он считался самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе. «Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а с целью убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену», — подчеркнул глава организации Габриэль Паун.

В Румынии с 2016 года введен запрет на трофейную охоту. Бурые медведи в стране являются охраняемым видом. Исключения делаются лишь в тех случаях, когда представители данного вида угрожают местным жителям или наносят ущерб.

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