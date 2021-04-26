Российский депутат поучаствовал в жестоком убийстве волков и попал под проверку

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов принял участие в охоте и жестоком убийстве животных на камеру, после чего попал под проверку МВД, пишет Znak.com.

Заявление на парламентария написали сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Чиновники попросили привлечь по части 2 статьи 258 УК и части 2 статьи 245 УК («Незаконная охота», «Жестокое обращение с животными») не только Хахалова, но также егеря Верхнетеческого охотхозяйства Ермека Сулейманова и еще нескольких человек, личности которых пока не установлены.

По данным департамента, в феврале мужчины охотились на волков с применением снегоходов и убили четырех зверей на территории Шутинского охотхозяйства. При этом у них якобы не было разрешения на отстрел хищника и имелось незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Поводом для написания заявления стал ролик, опубликованный в соцсетях одним из участников убийства животных. Издание уточняет, что на кадрах показан еще живой волк, которого переезжают на снегоходе, на снегу видна кровь. Один из мужчин тыкает зверю в морду ружьем и заталкивает дуло в пасть. Животное зажимает оружие в пасти, и охотники начинают смеяться. Во второй части записи россияне говорят друг другу: «Четко первого положили!», «Вот это сафари!»

Один из источников в силовых структурах сообщил Znak.com, что, по предварительной информации, охота была законной, у всех ее участников было разрешение.

Денис Хахалов подтвердил изданию факт охоты, отметив, что она проходила на территории не Курганской, а соседней Свердловской области, в Камышловском охотхозяйстве. «Охота была с лицензией и со всеми документами», — сказал он.

По его словам, он был единственным охотником, остальные пять мужчин работают егерями, а волка из видео сбили на снегоходе, потому что он был подранок и кидался на людей. «Чтобы лишний раз не стрелять, егеря его добили без выстрела», — добавил депутат.