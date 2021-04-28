Главу стрелковой ассоциации США высмеяли за его обращение с оружием

В сети появилось ранее скрытое от общественности видео, на котором глава национальной стрелковой ассоциации США Уэйн Лапьер (Wayne LaPierre) во время охоты опозорился, не сумев точно выстрелить в лежащего слона на расстоянии пары метров. Копию отснятого материала опубликовал The New Yorker.

Поездку Лапьера в Ботсвану в 2013 году сняла съемочная группа телесериала «Под диким небом» с целью повысить авторитет организации среди охотников, ее ключевых спонсоров. Программа так и не вышла в эфир из-за опасений, что она может обернуться позором.

На видео показано, как проводники отвели Лапьера на небольшое расстояние от животного, которое лежало на боку, обездвиженное после первого выстрела. Стоя рядом, Лапьер трижды выстрелил животному не в то место. Наконец, гид попросил ведущего «Под диким небом» выстрелить, и тот добил слона. Позже в тот же день Сьюзен Лапьер (Susan LaPierre) показала, что стреляет лучше, чем ее муж. После того, как гиды выследили для нее слона, Сьюзен убила его, отрезала хвост и держала его с криками «Победа!».

«Противно смотреть, как Лапьер жестоко и неуклюже убивает это прекрасное существо. Ни одно животное не должно так страдать», — прокомментировала ситуацию старший юрист Центра биологического разнообразия Таня Санериб (Tanya Sanerib) в интервью HuffPost.

В 2012 году после массового расстрела в начальной школе Сэнди Хук Лапьер сказал американцам, агитирующим за новые правила в отношении оружия, что «единственное, что останавливает плохого парня с оружием, — это хороший парень с оружием», за что также был раскритикован.