Россия попросила Турцию помочь в розыске пропавшего туриста

Генконсульство России направило запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске россиянина, пропавшего в Стамбуле пять дней назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоргана.

«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина», — заявил сотрудник дипведомства.

По словам собеседника издания, генконсульство поддерживает связь с правоохранительными органами, которые занимаются розыском 20-летнего молодого человека, а также предоставляют его родителям всю актуальную информацию.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле пропал российский турист из Санкт-Петербурга. В гостинице, где проживал молодой человек, сообщили, что в его номере обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако, ночевать он не вернулся.