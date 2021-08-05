Стали известны новые подробности поисков пропавшего в Турции российского туриста — 20-летнего Макара Рагина не нашли в миграционных центрах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца молодого человека.

«Ничего (в миграционных центрах — прим. «Лента.ру») не нашли», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что одной из версий исчезновения молодого человека стал полицейский рейд, который проводился 28 июля в Стамбуле, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов задерживали всех, у кого не было с собой паспорта. Уточняется, что у Рагина был только литовский вид на жительство, поскольку он учится в Литве.

Ранее сообщалось, что Генконсульство России направило запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске российского студента.

Молодой человек пропал в Стамбуле 1 августа. В гостинице, где он проживал, рассказали, что в его номере обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.

