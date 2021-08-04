Очевидцы сообщили загадочные подробности о пропавшем в Турции россиянине

Отец пропавшего в Турции россиянина сообщил, что в деле появились новые загадочные подробности. О них он рассказал в интервью телеканалу «360».

Мужчина отметил, что с ним связался местный житель по имени Владимир. Очевидец вместе со своей женой видели пропавшего Макара Рагина на торговой площади острова Бююкада (Принцевы острова).

«С их слов, он выглядел не похожим ни на местного жителя, ни на туриста, стоял с отсутствующим взглядом возле стенда с очками и кепками», — добавил отец студента.

Также Рагин-старший рассказал, что правоохранительным органам удалось установить по записям камер наружного видеонаблюдения, что 28 июля Макар шел к парому.

Отец туриста действительно считает, что его сын мог добраться до Бююкаде, так как изначально собирался посетить это место. Телефон студента после его исчезновения был доступен еще два дня, сообщения доходили, однако не были прочитаны.

Тем не менее мужчина уточнил, что со слов очевидцев «пока не понятно», являлся ли этот человек его сыном или нет. Информацию от местных жителей россиянин передал следователю по делу и полиции, которая, по его словам, начала осматривать камеры с торговой площади.

Сообщается, что в поисках россиянина помогают консульство, местная полиция и адвокаты. Также кампанию развернула команда телеканала FOX TV.

20-летний житель Санкт-Петербурга Макар Рагин пропал в Стамбуле 1 августа. В гостинице, где он проживал, рассказали, что в его номере обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся. Студент прилетел в Турцию в ночь на 16 июля. Он должен был сесть на обратный самолет вечером 29 июля и полететь в Вильнюс.

