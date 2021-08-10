Рядом с местом пропажи российского туриста в Турции обнаружили тело

В Турции рядом с местом пропажи российского туриста, которого ищут в районе Принцевых островов, обнаружили тело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

Отмечалось, что правоохранительные органы Стамбула заявили об обнаружении на одном из Принцевых островов тела молодого человека. Опознание пока не проводилось, информации о признаках насильственной смерти нет.

Ранее в августе отец пропавшего 12 дней назад в Стамбуле туриста рассказал о ходе поисков сына. Мужчина заявил, что результатов пока нет. Сам россиянин до сих пор находится в турецком городе и занимается розыском. Рагин-старший также отметил, что поиски также велись на Принцевых островах, которые Макар хотел посетить.

Макар Рагин прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был сесть на обратный самолет 29 июля, чтобы полететь в Вильнюс, где он учится. В номере гостиницы, где проживал молодой человек, были обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.