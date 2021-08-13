США усомнились в возможности захвата талибами Кабула

В Пентагоне считают, что Кабулу сейчас не грозит опасность захвата талибами, боевики хотят изолировать афганскую столицу. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Кабул сейчас не находится в условиях непосредственной угрозы. Если вы просто посмотрите на то, что сейчас делает "Талибан", то увидите, что они пытаются изолировать Кабул», — заявил Кирби.

Вместе с тем он также отметил, что США обеспокоены скоростью наступления талибов в Афганистане и слабостью сопротивления им правительственных войск.

«Мы, конечно, наблюдаем за тем, что делает "Талибан", и отмечаем [их действия] с серьезной обеспокоенностью <...> та скорость, с которой они продвигаются, и недостаточное сопротивление, с которым они сталкиваются <...>. Мы хотим видеть волю, политическое и военное лидерство [афганских властей], которое необходимо на поле боя, и мы надеемся это увидеть», — отметил Кирби.

Ранее пресс-секретарь Пентагона сообщил, что США уже начали переброску дополнительных сил в Кабул для сдерживания боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан». По его словам, некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле, основная часть контингента, состоящая из трех тысяч американских военнослужащих, будет переброшена в Афганистан до конца выходных.