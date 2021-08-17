Европарламент испугался влияния России и КНР в «политическом вакууме» Афганистана

В Европарламенте испугались, что Россия и КНР заполнят «политический вакуум» в Афганистане

В Европейском парламенте (ЕП) испугались роста влияния России и Китая в Афганистане на фоне обострившейся политической ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию. Текст документа опубликован на сайте Европарламента.

ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане Дэвид Макаллистер О потенциальном росте влияния России и Китая в Афганистане

Документ подписали председатель комитета ЕП по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета ЕП по развитию Тобэ и руководитель делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс. По их оценке, поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базы и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили «Талибану» (запрещена в России) неожиданно быстро захватить власть в стране.

НАТО и ОДКБ

Россия же с самого начала предлагала странам НАТО сотрудничество по ситуации на Ближнем Востоке. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Москва выступала за создание алгоритма взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций. Однако США и страны-участницы альянса проигнорировали это предложение.

Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал Александр Грушко О беспардонном высокомерии НАТО

Ннынешнюю ситуацию в Афганистане дипломат назвал закономерностью. По его словам, за последние десятилетия в НАТО говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса», однако в очередной раз единство рухнуло с внезапным уходом США. Он напомнил, что так же разворачивались события в Югославии, Ливии и теперь — в Афганистане.

Бегство США

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. В уходе американских солдат из региона президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил «сдавшееся» в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и сбежавшее политическое руководство Афганистана.

Глава Белого дома отметил, что огорчен и опечален происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск. Он заявил, что американские военные не могут и «не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести». При этом, Байден подчеркнул, что осознает, что за свое решение он подвергнется бурной критике.

Участие американских войск в гражданской войне в другой стране <...> не соответствует национальным интересам США. Я остаюсь полностью привержен своему решению Джо Байден О решении вывести войска США из Афганистана

Что произошло?

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

Президент страны Ашраф Гани бежал из страны с узким кругом доверенных лиц, пока другое политические лидеры вели переговоры с представителями террористического движения «Талибан» о мирной передаче власти.