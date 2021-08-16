Захарова заявила о контактах России со всеми политическими силами в Афганистане

Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане, заявили в МИД РФ

Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия поддерживает контакты со всеми сторонами, со всеми силами в Афганистане. Делаем это, в том числе — хочу обратить внимание всех тех, кто этой темой интересуется — делаем это в связи с тем, что есть соответствующая резолюция СБ ООН 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со сторонами», — сказала дипломат.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. Это произошло после вывода американских войск с территории страны.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

