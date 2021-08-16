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Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что после ухода войск США в Афганистане «был эффект домино»
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Фото: POOL / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино. Об этом сообщает газета Bild.

«После вывода войск был эффект домино», — сказала она. По ее словам, у ухода военных США из Афганистана были в том числе «внутриполитические причины».

Также Меркель оценила возможные потоки беженцев. По ее словам, увеличится ли число нелегальных мигрантов, зависит от ситуации на границах соседних с Афганистаном стран. Политик высказалась за то, чтобы оказывать помощь «на месте».

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Кабул и объявили, что держат под контролем территорию Афганистана. Талибам удалось за пару недель подчинить большую часть страны, уже утром 15 августа они контролировали все погранпосты исламской республики.

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