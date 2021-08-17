Человеческие останки обнаружили в шасси вылетевшего из Кабула самолета

Тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула. Об этом сообщает портал Politico.

На фотографии, которую публикует RT, сквозь иллюминатор самолета видны очертания человеческих ног. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана.

По данным СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране»,. Вскоре после приземления останки обнаружили.

Пока неясно, тот же ли это самолет, что был запечатлен

набирающим высоту, когда из него на лету выпали два объекта. Тогда пользователи соцсетей предположили, что это были афганские граждане, которые не удержались на внешней стороне воздушного судна и разбились.Всего известно о, по меньшей мере, семи погибших при таких обстоятельствах.