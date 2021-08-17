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Жители Кабула рассказали о жизни при талибах и отсутствии свободы

Жители Кабула в разговоре с РБК: теперь люди лишены свободы
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Фото: Reuters

Члены террористического движения «Талибан» (запрещено в России) пока не причиняют вреда жителям Кабула, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости. Об этом рассказали местные жители в разговоре с РБК.

Студент РУДН Ахмад Санор Накиби отметил, что пока жизнь при талибах не отличается от того, что было раньше. «Пока все спокойно... Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», — объяснил он.

Житель Кабула Мудасера рассказал, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу — даже полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», — рассказал он.

В разговоре с «Лентой.ру» жители афганской столицы также рассказали о страхе за свою жизнь и напряженной обстановке в городе. Гид по имени Абдалла (имя изменено из соображений безопасности) отметил, что на данный момент в Кабуле нельзя купить сим-карту для телефона: все магазины закрыты, потому что продавцы боятся, что их товары отберут силой. Сам Абдалла тоже боится, что боевики убьют его, поэтому он скрывает свои профили в социальных сетях.

Особенно сильно новой власти боятся те, кто сотрудничал с военными из США и НАТО, так как конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на американцев. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.

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