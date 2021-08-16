Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан

Военные Афганистана заявили, что были вынуждены бежать в Узбекистан

Военные правительственных войск Афганистана, бежавшие в Узбекистан, заявили, что у них не было выбора после того, как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли Кабул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда», — объяснил один из афганских военных.

Отмечается, что прибывшие в Узбекистан военные демонстрируют личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт Узбекистана Термез.

Ранее сообщалось, что афганский военный самолет Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись в небе над Узбекистаном в воскресенье, 15 августа. По данным Генеральной прокуратуры республики, 14 и 15 августа воздушное пространство республики незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана. Они перевозили военнослужащих, которые бежали из страны после захвата власти боевиками движения «Талибан».

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало у местных жителей панику. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.