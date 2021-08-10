Российские военные начали активную фазу учений вблизи границы с Афганистаном

Российские военные приняли участие в активной фазе учений на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от таджикско-афганской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В учениях, которые начались 5 августа, также участвуют военнослужащие Таджикистана и Узбекистана. Всего в них задействовано 2,5 тысячи человек, из которых 1,8 тысячи российские военные, и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Согласно заявлению пресс-службы ЦВО, в рамках учений экипажи российской авиации применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель» и уничтожили район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, летчики нанесли удары по району, занятому противником, а для зачистки местности и уничтожения «боевиков» была произведена высадка тактического десанта. Отмечается, что российские военные использовали ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва на фоне обострения в Афганистане увеличила поставки вооружения и техники странам Центральной Азии.

Ситуация в Афганистана обострилась в июле, после вывода основного контингента американских войск. Талибы немедленно начали наступление на позиции правительственных сил. В настоящий момент афганское правительство, несмотря на активную поддержку ВВС США, наносящих удары по позициям экстремистов, продолжает терять контроль над страной.

