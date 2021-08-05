Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения из-за ситуации в Афганистане

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает ТАСС.

В учениях принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих. Они продлятся до 10 августа.

Как заявил заместитель главнокомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский, военнослужащие проверят накопленный боевой опыт и оптимальные формы применения войск, а также выработают общие подходы к ведению военных действий. «В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой», — сказал он.

Вооруженные силы Таджикистана представил заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода, от Узбекистана выступил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил полковник Фаррух Зиябаев.

На основном этапе учений будут применяться новые мишени, имитирующие танки, изготовленные кустарным способом дроны, бронеавтомобили, БМП, джихад-мобили, ростовые фигуры смертников и долговременные углубленные сооружения в горах. Также будут использоваться площадные цели для штурмовой и армейской авиации, в том числе лагери боевиков, схроны, бронеколонны на марше, скопления живой силы и техники условного противника. Всего установлено около тысячи мишеней.

Минобороны России объявило о планах проведения совместных учений на афганско-таджикской границе 15 июля. Поводом стало обострение ситуации в регионе. Как рассказывали в ЦВО, российскую сторону представят подразделения 201-1 военной базы, в том числе горные, мотострелковые, танковые и артиллерийские, а также группы специального отдельного соединения специального назначения. В учениях также примут участие специалисты радиационной, химической и биологической защиты, и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.