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Cтало известно о выживших при крушении самолета ВВС Афганистана

Двое военных из упавшего в Узбекистане самолета ВВС Афганистана выжили
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Фото: Globallookpress.com

Два летчика из упавшего на границе с Узбекистаном самолета ВВС Афганистана выжили. Оба военных находятся в больнице в Термезе. Их состояние оценивается как тяжелое, рассказал РИА Новости сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

«Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета», — приводит агентство слова источника. Он добавил, что выжившие военные находятся в отделении реанимации.

Ранее в тот же день власти Узбекистана подтвердили, что афганский самолет нарушил границу в Шерабадском районе Сурхандарьинской области и потерпел крушение. Это произошло вечером в воскресенье, 15 августа.

В этот же день боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей, некоторые хотели сесть на ближайшие рейсы и покинуть страну. Люди пытались цепляться за шасси взлетающих самолетов.

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