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Талибы приостановили все вылеты из аэропорта Кабула

«Талибан» заявил о временном прекращении всех вылетов из столицы Афганистана
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Фото: Shekib Rahmani / AP

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что все вылеты из аэропорта Кабула, столицы Афганистана, временно приостановлены. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, боевики «Талибана» подошли к международному аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Чтобы разогнать собравшуюся толпу афганцев, рассчитывающих на эвакуацию из страны, члены террористического движения открыли предупредительный огонь в воздух. Выстрелы до сих пор слышны возле аэропорта. Также, по данным канала, рядом с аэродромом продолжается драка.

После захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. На видеозаписи с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.

Ранее в сети появились видео с попытками местных граждан покинуть Афганистан. На одно из них попал самолет США, пытающийся вылететь из Кабула. В ходе движения по взлетной полосе борт окружили афганцы, некоторые из них привязали себя к внешней стороне самолета или схватились за шасси. На других записях видно, как граждане не удерживаются и падают, когда самолеты набирают высоту.

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