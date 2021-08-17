Германия эвакуировала лишь семь человек из Афганистана из-за хаоса в аэропорту

Немецкий самолет забрал семь человек из-за хаоса и перестрелок в афганском аэропорту

Немецкий самолет, прилетевший эвакуировать своих граждан и афганских беженцев, смог взять на свой борт только семь человек из-за обстановки в аэропорту Кабула. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя МИД Германии.

По его словам, непрекращающийся хаос и перестрелки помешали спасательной операции. «Вчера немецким гражданам и жителям Афганистана, подлежащим эвакуации, не был обеспечен доступ к аэропорту», — подчеркнул представитель министерства.

Дипломат заявил, что возможность эвакуации зависела от «партнеров, которые несут ответственность за безопасность в аэропорту». Он имел ввиду американских и турецких военных. Представитель МИД отметил, что Германия не может помочь людям, которые находятся в гражданской части аэропорта.

Ранее желающие покинуть Афганистан помешали эвакуации граждан Германии. Немецкий транспортный самолет не смог сесть в аэропорту Кабула и почти выработал топливо, из-за чего отправился в Ташкент на дозаправку. Самолет не приземлился из-за скопления толп людей на взлетно-посадочной полосе.