Желающие покинуть Афганистан помешали эвакуации граждан Германии

Германский транспортный самолет не смог сесть в аэропорту Кабула и почти выработал топливо, из-за чего отправился в Ташкент на дозаправку. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Бундесвере.

Самолет не смог приземлиться из-за скопления желающих покинуть Афганистан людей на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Он должен был эвакуировать часть немецких граждан из страны.

Как сообщает Bild, два из четырех военно-транспортных самолета Airbus A400M, вылетевшие из Германии, не смогли сесть. По данным издания, самолеты ВВС Германии приземлятся в Кабуле только после того, как американские солдаты смогут вытеснить толпу афганцев за пределы аэропорта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. Он добавил, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее, так как это угрожает «миру и международной стабильности».

16 августа в интернете появились записи, на которых афганцы, предположительно, ранее сотрудничавшие с войсками коалиции, пытаются спастись, зацепившись за шасси самолета. После того как самолет взлетел, люди не смогли удержаться и упали на землю.