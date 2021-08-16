Мир
 
Последние новости
Афганский военный самолет и МиГ-29 столкнулись над Узбекистаном
ЕС и НАТО обсудили ситуацию в Афганистане
Посол России заявил о перспективах власти в Афганистане разных политических сил
В Москве объявили желтый уровень опасности 
Совбез ООН призвал наказать виновных в нарушении прав человека в Афганистане
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан
Театр Российской армии показал спектакль по мотивам расстрела в казанской школе
На основателя «Стопхама» напала пьяная «коренная москвичка» 
Посол России назвал охраняющих посольство талибов «адекватными мужиками»
Новости партнеров
Прослушать новость

Желающие покинуть Афганистан помешали эвакуации граждан Германии

Самолет Германии не смог сесть в аэропорту Афганистана из-за скопления людей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Германский транспортный самолет не смог сесть в аэропорту Кабула и почти выработал топливо, из-за чего отправился в Ташкент на дозаправку. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в Бундесвере.

Самолет не смог приземлиться из-за скопления желающих покинуть Афганистан людей на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Он должен был эвакуировать часть немецких граждан из страны.

Как сообщает Bild, два из четырех военно-транспортных самолета Airbus A400M, вылетевшие из Германии, не смогли сесть. По данным издания, самолеты ВВС Германии приземлятся в Кабуле только после того, как американские солдаты смогут вытеснить толпу афганцев за пределы аэропорта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. Он добавил, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее, так как это угрожает «миру и международной стабильности».

16 августа в интернете появились записи, на которых афганцы, предположительно, ранее сотрудничавшие с войсками коалиции, пытаются спастись, зацепившись за шасси самолета. После того как самолет взлетел, люди не смогли удержаться и упали на землю.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американские военные вместо афганцев эвакуировали из Кабула служебных собак
Афганские военные объяснили свой побег в Узбекистан
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане