В Узбекистане опровергли сообщения о посадке самолетов с афганскими военными

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла свои сообщения о принудительной посадке в Термезе самолетов и вертолетов с афганскими военными, сбежавшими из страны после установления власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Telegram-канал правоохранительного ведомства.

Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах Генпрокуратура Узбекистана о столкновении МиГ-29 с афганским Embraer-314

Речь идет о заявлении прокуратуры касательно событий 14 и 15 августа. Тогда в ведомстве сообщили о принудительной посадке 22 военных самолетов и 24 вертолетов из Афганистана из-за незаконного пересечениями ими воздушного пространства республики. Позже сообщение было удалено.

Как объяснили в ведомстве, из-за стремительно развивающихся событий в Афганистане даже официальные источники не сразу получают достоверную информацию и могут допускать неточности в материалах из-за невозможности проверить те или иные факты.

Распространенная прокуратурой информация о десятках самолетов из Афганистана также была опубликована без окончательных разъяснений со стороны источника, а также без ссылки на официальные проверенные данные компетентных ведомств.

Ранее ведомство сообщило, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов.