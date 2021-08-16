Таджикистан принял два афганских самолета

МИД Таджикистана сообщил, что в страну прибыли два самолета из Афганистана

Таджикистан принял два самолета из Афганистана, сообщил МИД республики. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет «Азия — Плюс».

В министерстве отрицают информацию, что в страну прилетели 18 бортов.

«Всего два самолета из Афганистана приземлились в Таджикистане и улетели обратно, пассажиры остались», — подчеркнули в департаменте информации МИД.

Известно, что в Таджикистан прибыл самолет, на борту которого находились более 100 афганских военнослужащих.

«Мы получили сигналы SOS, после чего, в соответствии с международными обязательствами страны, было принято решение разрешить афганским военным совершить посадку в аэропорту города Бохтар», — рассказали в департаменте МИД.

Ранее сообщалось, что, по данным портала Flightradar, 15 августа из Кабула в таджикские аэропорты, в том числе в Курган-тюбе, прилетели несколько рейсов. Источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказал, что охрана границы осуществляется в усиленном режиме с середины мая, и пока обстановка спокойная.