В Таджикистане рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

Источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказал агентству «Азия — Плюс» о ситуации на границе с Афганистаном после того, как контроль над соседней страной взяли члены движения «Талибан» (запрещено в России).
По словам источника, охрана границы осуществляется в усиленном режиме после начала обострения в Афганистане в середине мая. «Приняты все необходимые меры безопасности, пока все спокойно», — отметил собеседник издания.
На всем протяжении границы созданы три линии обороны, на которых задействованы силы и средства погранвойск, Минобороны, Госкомитета по национальной безопасности, МВД, а также резервисты.
Источник в правительстве добавил, что потока беженцев в Таджикистан не зафиксировано.
По данным портала Flightradar, 15 августа из Кабула в таджикские аэропорты, в том числе в Курган-тюбе, прилетели несколько рейсов.
Ранее МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани находится на их территории.