В Таджикистане рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

Источник в правительстве Таджикистана: ситуация на границе с Афганистаном пока спокойная

Источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказал агентству «Азия — Плюс» о ситуации на границе с Афганистаном после того, как контроль над соседней страной взяли члены движения «Талибан» (запрещено в России).

По словам источника, охрана границы осуществляется в усиленном режиме после начала обострения в Афганистане в середине мая. «Приняты все необходимые меры безопасности, пока все спокойно», — отметил собеседник издания.

На всем протяжении границы созданы три линии обороны, на которых задействованы силы и средства погранвойск, Минобороны, Госкомитета по национальной безопасности, МВД, а также резервисты.

Источник в правительстве добавил, что потока беженцев в Таджикистан не зафиксировано.

По данным портала Flightradar, 15 августа из Кабула в таджикские аэропорты, в том числе в Курган-тюбе, прилетели несколько рейсов.

Ранее МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани находится на их территории.