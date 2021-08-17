На американской базе в Афганистане бросили 12 украинских военных

На американской базе в Афганистане бросили более 40 военных из разных стран

На одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Об этом сообщает телеканал «24» со ссылкой на слова сестры одного из украинских контрактников, который служит в стране два года.

По словам женщины, всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев. Сейчас там находятся 12 украинских контрактников.

Родственница утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» (движение запрещено в России) и обезоружили всех солдат. Также боевики пригрозили, чтобы военнослужащие «не рыпались», иначе все будет «по-другому».

Женщина заявила, что множество раз пыталась дозвониться до украинского МИД, но никто не брал трубку. Она призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане через Facebook.

Родственница рассказала, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины знает об оставшихся гражданах. Дипломаты заявляют, что пока не могут их эвакуировать, но обещают искать варианты вывоза украинцев из Кабула.

Ранее Грузия заявила о срочной эвакуации граждан из Афганистана. МИД Грузии уже в течение нескольких суток работает над вопросом срочной эвакуации, и все находящиеся в Афганистане грузины будут срочно эвакуированы в ближайшее время на авиарейсах стран-партнеров. На данный момент в Кабуле до сих пор находятся 23 грузина, которые работали там по контракту.