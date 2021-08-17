Политолог предупредил об угрозе миграционного потока из Афганистана

Эксперт клуба «Валдай», директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук предупредил о росте числа мигрантов из Афганистана. Об этом он рассказал в комментарии «Ленте.ру».

По словам Сафранчука, в настоящее время страну пытаются покинуть в основном обеспеченные люди, работавшие с американцами.

Однако, как считает эксперт, миграционный поток может вырасти. Это произойдет если движение «Талибан» (запрещено в РФ) начнет сразу устанавливать жесткий режим. «Безусловно, позже миграция станет более массовой, и люди побегут во все стороны, в том числе и в Россию», —заявил он.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула. В числе погибших есть афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. На данный момент управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.