Российский военный летчик назвал эвакуацию из кабульского аэропорта «бардаком»

Заслуженный военный летчик России, полковник в отставке Анатолий Копыркин оценил эвакуацию американцами своих граждан в кабульском аэропорту и назвал ее «фантастическим бардаком». Его слова приводит RT.

«Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полетов на взлетно-посадочной полосе находились сотни людей, прежде и представить себе не мог», — рассказал Копыркин.

По его мнению, американское правительство не может организовать нормальную работу аэропорта, потому что боится применить силу, но иначе толпу не остановить. Он добавил, что не дает никаких прогнозов, так как в нынешней ситуации в Афганистане их делать бесполезно. По его словам, американцы оставили много оружия правительственной армии и теперь им пользуются «победители».

В 1992-м Копыркин вывозил российское посольство из Кабула. В 2001-м военный летчик первым прилетел в столицу Афганистана с новым составом российской дипломатической миссии. Позже он совершал полеты в страну с гуманитарной миссией для афганского населения.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула после захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). В числе погибших есть афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.