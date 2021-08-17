Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

МИД: Россия не будет контактировать с чисто террористическими группами в Афганистане

Страны Запада не должны были навязывать афганской стороне демократические принципы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат назвал попытки заставить Афганистан играть по своим канонам главной ошибкой западных стран. «Это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны», — заключил он.

Глава МИД также отметил, что российская сторона не будет контактировать с чисто террористическими группами в Афганистане. При этом он подчеркнул, что у лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего контроль над всей территорией Афганистана, есть политический офис.

Ранее министр заявил, что спешный уход военного контингента США и стран НАТО из Афганистана спровоцировал обвал ситуации в стране. На фоне событий на афганской территории глава МИД России напомнил о важности международного сотрудничества в вопросах мирного решения военных кризисов.

До этого сообщалось, что в Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем талибов. Накануне переговоров дипломат заявлял, что планирует обсудить с боевиками вопросы безопасности российского посольства в Кабуле.