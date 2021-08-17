Мир
 
Последние новости
У разбившегося Ил-112В несколько раз выявляли проблемы с двигателем
ФСБ изъяла крупнейшую контрабанду сигарет в 40 тонн
Стала известна дата открытия аэропорта Кабула для гражданских рейсов
Россиянин выставил на продажу банки Pepsi за миллионы рублей 
Сын погибшего пилота Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
Синоптик спрогнозировал смерчи в четырех российских регионах
Лавров объяснил затягивание Западом регистрации российских вакцин от COVID-19
Москва обогнала Европу по электротранспорту
В Киеве радикалы разгромили выставку и подрались с полицией
Крушение Ил-112В стало угрозой сразу для двух госпрограмм
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане

МИД: Россия не будет контактировать с чисто террористическими группами в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада не должны были навязывать афганской стороне демократические принципы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат назвал попытки заставить Афганистан играть по своим канонам главной ошибкой западных стран. «Это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны», — заключил он.

Глава МИД также отметил, что российская сторона не будет контактировать с чисто террористическими группами в Афганистане. При этом он подчеркнул, что у лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего контроль над всей территорией Афганистана, есть политический офис.

Ранее министр заявил, что спешный уход военного контингента США и стран НАТО из Афганистана спровоцировал обвал ситуации в стране. На фоне событий на афганской территории глава МИД России напомнил о важности международного сотрудничества в вопросах мирного решения военных кризисов.

До этого сообщалось, что в Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем талибов. Накануне переговоров дипломат заявлял, что планирует обсудить с боевиками вопросы безопасности российского посольства в Кабуле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров заявил об обвале ситуации в Афганистане после ухода США
Лавров рассказал о переговорах России и ЕС о признании сертификатов вакцинации
Лавров заявил о возможном вмешательстве в российские выборы