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В Кабуле началась встреча посла России с представителем талибов

Посол России в Афганистане встретился с представителем талибов в Кабуле
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Фото: Reuters

В Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии.

«Встреча началась, он [представитель талибов] приехал», — передали в ведомстве. С кем именно из талибов встретился Жирнов неизвестно. Накануне мероприятия он заявлял, что планирует обсудить с боевиками вопросы безопасности российского посольства в Кабуле.

16 августа Жирнов назвал подход талибов к охране диппредставительства России в Афганистане позитивным и деловым. Он добавил, что не видит препятствий для взаимопонимания между российскими дипломатами и «Талибаном». Сообщая ранее о том, что боевики взяли под охрану российское посольство, Жирнов охарактеризовал их как «адекватных мужиков».

15 августа террористы «Талибана» без боя взяли Кабул и сообщили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел из страны. В настоящее время управление государством осуществляет временный совет, который должен передать власть талибам.

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