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Лавров заявил о возможном вмешательстве в российские выборы

Сергей Лавров счел опасным влияние институтов гражданского общества на выборы в России
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров счел опасным влияние различных институтов гражданского общества на выборы в России, так как они вмешиваются во внутренние дела страны. Об этом дипломат заявил на встрече со студентами и преподавателями Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, передает ТАСС.

По словам дипломата, Россия открыта к сотрудничеству с другими странами и поддерживает усилия по развитию контактов между людьми. Тем не менее он предостерег желающих вмешиваться в дела государства и пообещал не оставлять такие действия без внимания. Лавров считает, что под прикрытием деятельности институтов гражданского общества, могут осуществляться попытки влияния на российские выборы.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не будет терпеть вмешательства «под вывеской народной дипломатии». Однако он добавил, что страна приветствует «деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами».

Ранее Лавров заявил о планах западных стран подвергнуть сомнению результаты парламентских выборов в России. «Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — отметил глава МИД России.

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