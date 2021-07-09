МИД России обвинил США в беспрецедентном вмешательстве в выборы в Молдавии

Представители США и ЕС предпринимают беспрецедентные попытки вмешательства в предвыборную кампанию в Молдавии, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, «МИД РФ неоднократно обращал внимание на недопустимость откровенно ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов». Но призывы не были услышаны и результатом стало обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и поляризация общества, заявила дипломат.

Также представитель МИД отметила, что Россия всегда выступала и выступает в поддержку государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдавии.

«Надеемся, что сами выборы пройдут в спокойной атмосфере в соответствии с нормами внутреннего законодательства и международного права», — заключила Захарова.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что западные дипломаты активно вмешиваются в молдавский избирательный процесс.