Додон рассказал о вмешательстве дипломатов Запада в молдавские выборы

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о том, что западные дипломаты активно вмешиваются в молдавский избирательный процесс. Об этом лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявил в интервью РИА Новости.

Додон, комментируя предстоящие досрочные выборы в парламент, отметил, что о попытках вмешательства свидетельствует активность представителей стран Запада, в том числе США. Он заявил, что влияние на исход выборов пытаются оказать и через тысячи неправительственных организаций, которые спонсируются Вашингтоном и Брюсселем.

В Молдавии действуют многочисленные подобные организации, которые стремятся выставить социалистов и коммунистов в негативном свете, а также оказать поддержку правым прозападным партиям, подчеркнул политик. Он добавил, что на это тратятся «сумасшедшие деньги, сотни тысяч долларов».

Ранее Додон заявил, что Молдова без дружбы с Россией не выживет — ее проглотят, как этого хотят некоторые «западники», и будут использовать против России. «К сожалению, наш президент (Майя Санду — прим. «Ленты.ру») сейчас под внешним управлением. В результате ни одно решение не принимается, если не дается добро внешних западных кураторов — американцев, европейцев». В подобной ситуации Молдове трудно будет сохранить свою независимость», — подчеркнул бывший президент.