Додон обвинил Санду в узурпации власти в Молдавии

Лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

По словам бывшего президента, Санду узурпировала власть в Молдавии для того, чтобы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах. Он также отметил, что последние пять месяцев усилия президента направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее президент Молдавии выступила со схожими обвинениями в адрес парламента страны и обратилась за помощью к силовым структурам. Она заявила, что попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента «через аспект попытки узурпации государственной власти».

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство. Президент называла депутатов коррупционерами, которые обедняют страну.

Партия социалистов, в свою очередь, потребовала отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре.