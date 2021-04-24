Мир
 
Последние новости
Захарова вспомнила цитату Чапека про дураков из-за высылки российских дипломатов
В США сняли ограничения на вакцину Johnson & Johnson
В Совфеде объяснили бессмысленность переговоров с Зеленским
Девушка-боец MMA снялась в полупрозрачном белье
Эксперт оценил влияние майских праздников на заболеваемость коронавирусом
Россия закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных кораблей
В Германии Асада обвинили в государственном терроризме
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями
Словакия захотела опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия России
Новости партнеров
Прослушать новость

Додон обвинил Санду в узурпации власти в Молдавии

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Додон
Игорь Додон
Фото: LUCAS JACKSON / Reuters

Лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

По словам бывшего президента, Санду узурпировала власть в Молдавии для того, чтобы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах. Он также отметил, что последние пять месяцев усилия президента направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее президент Молдавии выступила со схожими обвинениями в адрес парламента страны и обратилась за помощью к силовым структурам. Она заявила, что попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента «через аспект попытки узурпации государственной власти».

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство. Президент называла депутатов коррупционерами, которые обедняют страну.

Партия социалистов, в свою очередь, потребовала отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовикам
В Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента
Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент