Больше половины граждан Молдавии не поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на данные опроса Ассоциации социологов и демографов.

Согласно результатам социологического исследования, 52,7 процента граждан республики ответили, что отказались поддержать вступление Молдавии в Североатлантический альянс.

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При этом 26,4 процента молдаван хотели бы, чтобы их страна присоединилась к НАТО, а 10,1 процента опрошенных не стали бы участвовать в референдуме по этому вопросу. При этом 6,5 процента респондентов не знают ничего об альянсе.

В июне партия «Патриоты Молдовы» предложила провести референдум о вхождении Молдавии в состав России. По словам лидера политической силы Михаила Гарбуза, вступление его страны в Россию даст республике ряд преимуществ, среди которых защита православных ценностей, сохранение молдавского языка, российские тарифы на энергоресурсы и многочисленные льготы.

В мае министры иностранных дел Молдавии, Украины и Грузии подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для интеграции с Евросоюзом. По словам премьер-министра и главы министерства иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокоя, соглашение поможет странам стать членами ЕС в следующем десятилетии.