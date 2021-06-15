В Молдавии призвали отказаться от иностранной финансовой помощи из-за воровства

Бывший президент Молдавии и сопредседатель предвыборного блока «Коммунисты и социалисты» Владимир Воронин призвал иностранцев отказаться от финансовой помощи республике из-за угрозы коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, он часто обращается к международным партнерам республики с таким заявлением. Вместо денег экс-президент просит предоставлять стране электронные урны для голосования, чтобы избежать подтасовок на выборах разных уровней. «Не давайте нам деньги, потому что деньги все равно воруют», — подчеркнул Воронин.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдавии 11 июля. Указ о роспуске действующего состава депутатов президент республики Майя Санду подписала 28 апреля, обвинив их в узурпации власти. Она пояснила, что приняла такое решение с целью обеспечения национальной безопасности и противодействия попыткам «подрыва конституционного порядка».

Позже ее соратница Наталья Албот была вынуждена сняться с выборов из-за скандала с наркотиками. Женщина была задержана в аэропорту с марихуаной, при этом она утверждала, что наркотик лежал в пачке сигарет, которую она случайно взяла в кафе.