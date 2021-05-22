В Молдавии соратница Санду снялась с выборов из-за скандала с марихуаной

Кандидат от партии «Действие и солидарность» президента Молдавии Майи Санду снимается с выборов в парламент из-за скандала с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Наталья Албот — восьмой номер в списке партии. Она заявила, что не хочет наносить вред политической силе и своей соратнице. «Поэтому я выхожу из списка», — сказала молдавская журналистка, которая хотела избраться в депутаты.

Ранее местные СМИ писали, что в 2017 году Албот задержали в аэропорту Кишинева с марихуаной. В то же время она уверяет, что наркотик лежал в пачке сигарет, которую она случайно взяла в кафе.

14 мая партия «Действие и солидарность» представила список кандидатов в депутаты. В него вошли лидер политической силы Игорь Гросу, бывший кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица, генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну, советник президента по межэтническим отношениям Наталья Давидович и другие.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля.