Санду подписала указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Майя Санду в среду, 28 апреля, подписала указ о роспуске парламента. Об этом сообщает Noi.md.

Конституционный суд признал незаконным объявление в стране чрезвычайного положения, во время которого законодательный орган не может быть распущен.

Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовым структурам 23 апреля. «Попросила Службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране», — пояснила она.

15 апреля Конституционный суд разрешил Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство.