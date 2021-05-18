Молдавия понадеялась стать членом Евросоюза за десять лет

Министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что республика надеется стать членом Евросоюза (ЕС) в течение десяти ближайших лет, передает ТАСС.

Свое заявление дипломат сделал по итогам встречи с главами МИД Грузии и Украины Давидом Залкалиани и Дмитрием Кулебой. Он считает, что три государства оказались прочно связаны «европейскими устремлениями», и предложил добиваться интеграции с ЕС сообща.

«Для достижения нашей конечной цели по присоединению к ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны объединить наши усилия», — пояснил Чокой. Он также выразил надежду, что евроинтеграция трех стран не растянется на несколько десятков лет.

17 мая Чокой, Залкалиани и Кулеба подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС. Стороны подчеркнули, что в будущем диалог между Кишиневом, Тбилиси и Киевом на эту тему продолжится.