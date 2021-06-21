В Совфеде заявили о намерении США «торпедировать» выборы в Госдуму

США намерены в этом году повлиять на парламентские выборы в России. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, говорится в Telegram-канале комиссии.

По его словам, США, которые официально именуют Россию противником, направят все свои усилия на то, чтобы попытаться «торпедировать» выборы в Госдуму VIII созыва.

«Вашингтон и его младшие партнеры будут изо всех сил стремиться делегитимизировать наши парламентские выборы, заявлять о непризнании их результатов», — сказал сенатор.

Климов пояснил, что США и их партнеры по НАТО воспринимают Россию как препятствие на пути к «иллюзорному мировому монополизму». В связи с этим Вашингтон вместе с союзниками наращивают меры по сдерживанию России.

Сенатор напомнил, что еще в 2017 года во время президентства Дональда Трампа в США вступил в силу закон, согласно которому Россия официально называлась «противником».

«Все американские сателлиты и даже международные организации, вроде ОБСЕ, получили фактическое указание участвовать в этой антироссийской, по сути, деятельности. Деятельности, противоречащей основополагающим принципам Устава ООН, однозначно запрещающим вмешательство извне в суверенные дела государств», — заявил председатель комиссии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. «Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно», — сказал он.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил дату выборов в Госдуму VIII созыва. Согласно документу, голосование состоится 19 сентября 2021 года.

17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, за пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов. Из их числа было принято 2672 закона, или 41,2 процента от общего количества. 1041 инициативу, внесенную к настоящему моменту, рассмотрит уже парламент следующего созыва.