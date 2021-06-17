Путин назначил дату выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин своим указом назначил дату выборов в Государственную Думу VIII созыва. Согласно документу, голосование состоится 19 сентября 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, за пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов. Из их числа было принято 2672 закона или 41,2 процента от общего количества. 1041 инициативу, внесенную к настоящему моменту, рассмотрит уже парламент следующего созыва.

Госдума VII созыва была избрана 18 сентября 2016-го и провела свое первое пленарное заседание 5 октября того же года. В нижней палате парламента были представлены четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, два депутата не представляли ни одну из фракций: Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов.