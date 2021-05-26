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Госдума запретила экстремистам и террористам баллотироваться

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о временном запрете на участие в выборах для лиц, связанных с экстремистскими или террористическими организациями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 26 мая.

Согласно закону, учредители и руководители таких организаций не смогут баллотироваться в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций, сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности подтверждена судом, — в течение трех лет. Запрет действует на все выборные должности.

Поддержкой деятельности экстремистов и террористов будет также считаться публично высказанное одобрение в отношении их деятельности.

18 мая законопроект прошел первое чтение. Ко второму в документ были внесены поправки, в частности, запрет распространили с думских на выборы всех уровней.

Ранее председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что данная инициатива призвана предотвратить возможность использования парламентской трибуны для распространения в обществе идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости.

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